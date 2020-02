Bellanova a Mosca: Superare misure restrittive, rilanciamo relazioni economiche

Roma, 13 feb. (LaPresse) - Rafforzare il dialogo e le attività di collaborazione nel settore agricolo tra Italia e Russia, sviluppare l'interscambio di prodotti agricoli e alimentari, rivedere le misure stabilite nel 2014 superando l'embargo sui prodotti agroalimentari, tutelare le Indicazioni Geografiche dei prodotti made in Italy. Sono stati i temi al centro dell'incontro cordiale e approfondito stamane, a Mosca, tra la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e il Ministro dell'agricoltura della Federazione Russa Dmitry Patrushev. “I rapporti di scambio con la Russia in campo agroalimentare sono buoni e stanno progressivamente recuperando i livelli pre-2014. Le forti complementarietà fra i sistemi agricoli dei nostri Paesi e l'apprezzamento dei rispettivi consumatori per i prodotti di qualità offrono enormi possibilità per sviluppare l'interscambio, a vantaggio di entrambe le parti”, ha dichiarato la Ministra nel corso del bilaterale.

“A pagare il prezzo più alto delle misure restrittive, come spesso accade, sono quelli che non hanno colpe: le imprese agroalimentari italiane ed i consumatori russi che considerano le nostre produzioni di eccellenza un punto di riferimento dell'alimentazione di qualità”, ha sottolineato Bellanova. E ancora “E' arrivato il momento che tutti facciano un passo in avanti per raggiungere nuovi punti d'incontro, rivedendo le misure stabilite nel 2014 e superando l'embargo sui prodotti agroalimentari. Nell'attuale contesto globale, dobbiamo impegnarci a rilanciare le nostre relazioni economico-commerciali a beneficio delle nostre economie, delle imprese e dei consumatori. È questo il senso della mia missione a Mosca ed è questa la posizione che sosterrò anche in sede europea. Sono fiduciosa di avviare un nuovo percorso comune”.

