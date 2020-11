Beghin: Stati generali grande prova democrazia, M5S è vivo e vegeto

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - “Gli Stati Generali sono una grande prova di democrazia. La grande partecipazione di questi due giorni dimostra che il Movimento 5 Stelle è vivo e vegeto ed è pronto ad affrontare le grandi sfide che attendono il Paese nei prossimi anni. Nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, tutti insieme - attivisti, consiglieri comunali, regionali, deputati, senatori, europarlamentari e Ministri - stiamo progettando il Movimento 5 Stelle del presente e quello del futuro. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una comunità in cammino che si confronta, riflette, discute e propone. Quali altre forze politiche in Italia e in Europa sono in grado di organizzare un momento di riflessione come questo in piena pandemia e con migliaia di attivisti coinvolti e resi partecipi?". Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. (Segue)

