Bce, Moavero: Per suo peso Italia aspira a posizione nel board

di dab

Milano, 9 lug. (LaPresse) - "i primissimi segnali non danno indicazioni di un mutamento nella politica della Banca centrale, ma vedremo quando sarà in carica", ma "la nomina di un francese (Christine Lagarde, ndr) alla guida della Bce, apre una posizione nel cosiddetto board, alla quale il nostro Paese per naturale conseguenza del proprio peso economico e monetario, nonché di Paese fondatore dell'Ue, aspira". Così il ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, in audizione davanti alle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato, sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 30 giugno-2 luglio 2019, rispondendo a una domanda dei parlamentari sulla nomina dei nuovi vertici della Bce.

