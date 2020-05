Bce, Gualtieri: Da sentenza no preclusioni partecipazione Bundesbank

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - Il programma Pepp di acquisto dei titoli da parte della Bce "non è minimamente intaccato" dalla sentenza dell'Alta corte tedesca e lo stesso programma, dunque, "non ha conseguenze". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sugli esiti del Consiglio Ue sui temi di economia e finanza (Ecofin). "Il governo tedesco, ho letto in una dichiarazione, si adopererà per chiedere chiarimenti alla Bce, come prevede la sentenza - aggiunge -. Cosa succederà lo vedremo, ma questi sono i fatti". Ma non ci sarà alcuna preclusione sulla "partecipazione della Bundesbank al programma di acquisto dei titoli", chiarisce il responsabile del Mef.

