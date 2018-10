Baviera, Salvini: Ha vinto il cambiamento, Ue ha perso

di ect

Milano, 14 ott. (LaPresse) - “In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione Europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles. Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento Regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

