Baviera, Fontana: Identitari sempre più forti

di ect

Milano, 14 ott. (LaPresse) - "Congratulazioni ai nostri alleati di Afd che entrano per la prima volta nel Parlamento bavarese. Anche in Baviera avanzano gli identitari, sempre più forti, mentre crollano i partiti tradizionali". Così su Twitter vicesegretario federale della Lega e ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana.

