Battibecco social Taverna-Boschi: "Vai a fare la saldatrice". "Io avvocato, lei?"

Botta e risposta polemico, su Twitter tra la deputata Pd Maria Elena Boschi e la vicepresidente del Senato Paola Taverna. La parlamentare pentastellata replica a un tweet scritto dall'ex ministra per le Riforme qualche giorno fa: "L’ad di Fincantieri dice che mancano 6mila ragazzi per fare lavori manuali, come il saldatore. E lui è pronto ad assumerli. Forse il Governo dovrebbe concentrarsi su questo anziché sul reddito di cittadinanza. I ragazzi hanno diritto a trovare un lavoro, non a ricevere un sussidio", scriveva Boschi.

Taverna risponde: "Il sistema del Reddito è già partito. Adesso ci stiamo occupando del taglio di 345 Parlamentari. Le consiglio di inviare il cv come saldatrice. Oppure c’è il #Rdc con cui le proponiamo dei lavori, se rifiuta due volte la mandiamo nella sua Bolzano. Ci pensi!".

A stretto giro di posta la controreplica di Boschi: "Io faccio l’avvocato. Ma non troverei nulla di male a fare il saldatore. Nella prossima legislatura credo di avere i voti per restare in Parlamento. In caso contrario farò la professione per cui ho studiato. Lei non so. Magari mandi il curriculum a suo cugino, quello dei vaccini"

