Bassetti (Cei): Salvini? Non mi interessa quello che condivide

di rib/ntl

Città del Vaticano, 23 mag. (LaPresse) - “Ho detto di non votare Salvini? Non è vero! Non è nel mio stile, nel mio temperamento, nel mio modo di pensare. Poi saranno i fatti che dimostrano come stanno realmente le cose. Certamente io ho la mia visione della politica, basata sull'antropologia, il bene comune, la solidarietà e l'accoglienza. Ma non vado a interessarmi a quello che Salvini condivide o non condivide, su questo Libera Chiesa in Libero Stato”.

Lo dice il presidente della Cei, Gualtriero Bassetti, a margine di una conferenza stampa in Vaticano.

