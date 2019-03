Basilicata, Di Maio: A livello nazionale il centrodestra è 'fantasma'

di dab

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Io non credo, oggi c'era un editoriale di Antonio Polito che definiva il centrodestra un 'fantasma', nel senso che si compone nelle regionali ma non si sa cosa sia a livello nazionale. Ed è vero, perché se andiamo a vedere, in Basilicata non ha vinto il centrodestra ma una grande 'ammucchiata' di liste in cui c'erano anche le forze di centrodestra". Così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera su Rai1, rispondendo alla domanda di Bruno Vespa se la nuova vittoria della Lega alle regionali in Basilicata possa logorare i rapporti interni alla maggioranza. "Lo stesso Salvini si fregia di una vittoria ottenuta mettendo insieme diverse liste di centrodestra, che hanno portato i voti a un candidato di Berlusconi, il generale Bardi", aggiunge.

