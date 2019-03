Bankitalia, verso nomina Panetta a direttore generale

di ntl

Roma, 28 mar. (LaPresse) - Dovrebbe essere Fabio Panetta, attualmente vicedirettore di Bankitalia, il nuovo direttore generale in sostituzione di Salvatore Rossi che con una lettera aveva annunciato la sua indisponibilità a un secondo mandato. E' quanto apprende LaPresse. Il nome di Panetta dovrebbe essere proposto stasera dal governatore Ignazio Visco al Consiglio superiore di via Nazionale. Stamattina il numero uno di palazzo Koch è stato al Quirinale dal presidente Mattarella, che dovrà firmare il decreto di nomina del nuovo Dg. Il consiglio superiore, riunito in seduta straordinaria alle 18, affronterà anche il tema delle altre poltrone del direttorio: in arrivo Daniele Franco, attualmente in forza al Mef come Ragioniere generale dello Stato, mentre per la sostituzione della vicedirettrice generale Valeria Sannucci circola il nome di Loriana Pellizon. Luigi Signorini, il cui mandato scaduto a febbraio era stato congelato, dovrebbe essere riconfermato

