Bankitalia, fonti Lega: Riserve su nomine esterne, a breve proposta riforma

di ntl/mad

Roma, 30 apr. (LaPresse) - Via libera per Bankitalia con riserve su nomine esterne che non valorizzano le tante risorse interne. È quanto trapela da fonti della Lega a palazzo Chigi al termine del Cdm. A giorni sarà presentata dalla Lega una proposta di riforma di Bankitalia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata