Bankitalia, Di Maio: Con Lega a lavoro per rinnovamento

Roma, 26 feb. (LaPresse) "Sul tema di Bankitalia ci stiamo lavorando: siamo chiamati anche ad altre scadenze: è un discorso unico, che non ci vede in contrapposizione. Tutte e due le forze politiche hanno espresso, anche in Consiglio dei ministri, richiesta di rinnovamento". Così Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5Stelle, parlando durante una conferenza stampa.

