Bankitalia, Cdm: Panetta Dg, nel direttorio Franco, Signorini e Perrazzelli

di ntl/mad

Roma, 30 apr. (LaPresse) - Fabio Panetta nuovo direttore generale, Luigi Signorini confermato nel direttorio dove entrano l'ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 marzo. Le nomine avvengono su proposta del governatore Ignazio Visco con decreto del presidente della Repubblica, promosso dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

