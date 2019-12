Banche, Salvini: Pronti a votare commissione anche con Lannutti presidente

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Vogliamo la commissione parlamentare d'inchiesta sulle Banche. Non la chiedo per un leghista, va bene anche Lannutti dei Cinquestelle". Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Non è l'Arena', su La7. Quando gli viene chiesto di commentare le parole dell'ex alleato, Luigi Di Maio, quando dice che per mesi quando era al governo il partito di Salvini tergiversava sull'avvio dell'organismo parlamentare, l'ex ministro dell'Interno replica: "Fesserie". E aggiunge: "Siamo pronti a votarla domattina, anche con Lannutti presidente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata