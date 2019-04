Banche, Salvini: Norma su truffati vada in dl crescita

di acp/abf

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "La norma per i truffati nelle banche nel Dl crescita? Si', come devono andarci tante altre norme". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un evento a Confcooperative. "Se Tria ha delle responsabilità? A me interessa che arrivi il decreto", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata