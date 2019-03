Banche, Salvini: Attendo Tria faccia quello che si aspettano italiani

di lrs/ect

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Sto aspettando che Tria faccia quello che si aspettano gli italiani. La settimana è quasi finita. Se arriva un cenno di vita, perché ci sono migliaia di risparmiatori in attesa, siamo felici altrimenti ognuno farà le sue scelte". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, arrivando in prefettura a Milano per un incontro con il prefetto Renato Saccone, a chi gli chiedeva dei tempi per l'approvazione dei decreti attuavi sui risparmiatori 'truffati' dalle banche. A chi gli chiedeva se sentirà il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il leader leghista ha replicato: "Ho tante cose da fare, sentirò anche lui".

