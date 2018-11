Banche, Di Maio: 1,5 mld per truffati, possibile allargare criteri

di npf

Roma, 5 nov. (LaPresse) - "Assicuro l'impegno che abbiamo preso, un miliardo e mezzo per risarcire le persone truffate dalle banche. Se vogliamo allargare i criteri per risarcirle, li possiamo allargare". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Shanghai. Queste persone, ha aggiunto, "rappresentano l'arroganza del governo precedente. Vediamoci, spero di poterli vedere giovedì a Roma perché era fissato un incontro con i sottosegretari".

