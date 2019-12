Banche, Conte: Risparmiatori di Bari devono stare assolutamente tranquilli

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - “Lo possiamo dire: tutti i risparmiatori di Bari e dintorni devono stare assolutamente tranquilli. Siamo un po' vivaci, ma siamo tutti responsabili e perseguiremo l'obiettivo in massima sicurezza”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute.

