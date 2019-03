Banche, Conte: Nessun veto per presidente commissione, no mia prerogativa

di npf

Roma, 29 mar. (LaPresse) - "Non ho posto nessun veto su nessun singolo parlamentare. E' una commissione parlamentare e il presidente del Consiglio non ha nessuna prerogativa nel disegnarne il presidente, è una prerogativa del Parlamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, riferendosi alla commissione Banche, arrivando ad Assisi per la consegna della Lampada della luce in segno di riconoscimento per il suo impegno a favore della pace e del dialogo interreligioso il re di Giordania, Abdullah II.

