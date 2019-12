Banche, Cdm non approva decreto per popolare Bari

di ntl/bdr

Roma, 13 dic. (LaPresse) - Non è stato approvato alcun decreto relativo a Banca popolare di Bari nella riunione del Consiglio dei ministri appena conclusa. E' quanto si apprende da fonti di governo. A quanto si apprende alla riunione erano presenti, oltre il presidente del consiglio Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, del Lavoro Nunzia Catalfo, dell'Interno Luciana Lamorgese, degli Affari europei Enzo Amendola e del Sud Giuseppe Provenzano. Assenti come annunciato per motivi politici i rappresentanti di Iv mentre le altre sedie vuote vengono giustificate dagli staff con impossibilità a partecipare per impegni personali, anche vista la tardiva convocazione del Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata