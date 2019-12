Banche, Bellanova: Italia viva c'è, ma non a occhi bendati

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali. No, Italia Viva non è diventata irresponsabile: siamo pronti a salvare gli istituti di credito insieme ai risparmiatori e ai posti di lavoro, ma non senza avere accertato le responsabilità che li hanno portati a quella situazione e non senza aver condiviso una strategia complessiva, che eviti misure tampone ed emergenziali". Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva nel governo, su Facebook, in merito al Cdm di ieri. "E no, Italia Viva non ha trovato l'ennesima scusa per creare problemi al governo e fare notizia - aggiunge -: se siamo in una coalizione ci si tiene informati, ci si aggiorna sull'evoluzione delle situazioni, specie di quelle di emergenza, si concordano un minimo di provvedimenti, non si convocano i ministri per un Consiglio last minute e con urgenza dopo che nel pomeriggio si erano lette dichiarazioni di tutt'altro segno. Italia Viva c'è. Ma non a occhi bendati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata