Ballottaggi, Salvini: Elezioni eccellenti per la Lega

di lrs/scp

Milano, 10 giu. (LaPresse) - "Elezioni amministrative straordinarie ed eccellenti. Abbiamo circa 3000 consiglieri comunali al lavoro per la Lega in tutte le regioni. In Lombardia passiamo da 80 a 130 sindaci. Abbiamo i primi 100 consiglieri in Campania. E' un dato omogeneo e diffuso. E' una grande responsabilità, il tempo della festa si è esaurito oggi. Da oggi si lavora per almeno 15 anni. C'è voglia di buona amministrazione, buonsenso, concretezza". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano. "Un cambiamento storico a Ferrara e Forlì. A Potenza per la prima volta c'è un sindaco della Lega. La Lega è il primo partito del centrodestra sostanzialmente ovunque", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata