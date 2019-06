Ballottaggi, la Lega non sfonda: Ferrara al centrodestra, Livorno al centrosinistra:

Urne chiuse e spoglio quasi finito nei 136 comuni (165 capoluoghi di provincia) andati al ballottaggio. L'affluenza è stata piuttosto bassa: intorno al 52% con un calo di oltre 15 punti rispetto al primo turno che, però, coincideva con le elezioni Europee. Nella maggior parte dei casi era scontro tra centrosinistra e centrodestra. Vediamo i dati in tempo reale.

I primi risultati danno Ferrara (dopo 69 anni) al centrodestra ("Vittoria straordinaria" fa sapere subito Matteo Salvini) e Livorno che torna al centrosinistra. Nel complesso, il centrodestra non sfonda e il centrosinistra tiene Prato e Reggio Emilia e vince a Cremona. L'M5S vince a Campobasso. In generale si assiste a un probabile passaggio di voti di elettori M5S al centrosinistra e viceversa in funzione antileghista.

Tirando le somme, su 16 capoluoghi, il centrodestra ne conquista 7 (Biella, Vercelli, Ferrara, Forlì, Ascoli Piceno, Potenza e Foggia), a Campobasso vince il M5S, a Avellino una lista civica. Al centrosinistra vanno 7 capoluoghi (Livorno, Prato, Verbania, Cremona, Reggio Emilia, Rovigo, Cesena).

TOSCANA

Livorno: 172 sezioni su 172

Luca Salvetti (centrosinistra): 63,3%

Andrea Romiti (centrodestra): 36,7%

Prato: 179 sez. su 179

Matteo Biffoni (centrosinistra): 56,1%

Daniele Spada (centrodestra): 43,9%



PIEMONTE

Biella (46 sez su 46)

Claudio Corradino (centrodestra): 51%

Donato Gentile (civiche): 49%

Verbania (30 sez su 30)

Silvia Marchionni (centrosinistra): 50,6%

Giandomenico Albertella (centrodestra): 49,4%

Vercelli (49 sez su 49)

Andrea Corsaro (centrodestra): 54,8%

Maura Forte (centrosinistra): 45,2%



LOMBARDIA

Cremona (76 sez su 76)

Gianluca Galimberti (centrosinistra): 55,9%

Carlo Malvezzi (centrodestra): 44,1%



VENETO

Rovigo (56 sez su 56)

Edoardo Gaffeo (centrosinistra): 50,9%

Monica Gambardella (centrodestra) 49,1%





EMILIA ROMAGNA

Reggio Emilia (160 sez su 160)

Luca Vecchi (centrosinistra): 63,3%

Roberto Salati (centrodestra): 36,7%

Ferrara (160 sez su 160)

Alan Fabbri (centrodestra): 56,8%

Aldo Modonesi (centrosinistra): 43,2%

Forlì (109 sez su 109)

Gian Luca Zattini (centrodestra): 53,1%

Giorgio Calderoni (centrosinistra): 46,9%

Cesena (98 sez su 98)

Enzo Lattuca (centrosinistra): 55,7%

Andrea Rossi (centrodestra) 44,3%



MARCHE

Ascoli Piceno (527 sez su 52)

Marco Fioravanti (centrodestra) 59,3%

Piero Celani (Liste civiche) 40,7%



BASILICATA

Potenza (75 sez su 77)

Mario Guarente (centrodestra): 50,3%

Valerio Tramutoli (Liste civiche) 49,7%



MOLISE

Campobasso (48 sez su 56)

Roberto Gravina (M5S): 69%

Maria Domenica D'Alessandro (centrodestra): 31%



CAMPANIA

Avellino (72 sez su 72)

Gianluca Festa (Liste civiche) 51,5%

Luca Cipriano (centrosinistra): 48,5%



PUGLIA

Foggia (147 sez su 147)

Franco Landella (centrodestra): 53,3%

Giuseppe Cavaliere (centrosinistra): 46,73%

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata