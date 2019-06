Ballottaggi, Calabria (FI): Soddisfazione per risultati provincia Roma

di npf

Roma, 10 giu. (LaPresse) - "I risultati della tornata dei ballottaggi, in particolare nella provincia di Roma, confermano la competitività elettorale del centrodestra coeso e il valore aggiunto irrinunciabile di Forza Italia". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Il nostro progetto di buongoverno è ancora quello più capace di suscitare la fiducia dei cittadini. Al coordinatore provinciale Alessadro Battilocchio vanno i più sinceri complimenti per l'importante lavoro svolto sul territorio in questi mesi. Congratulazioni anche all'amica Emanuela Mari, la più votata a Civitavecchia, espressione del merito e delle capacità che sa mettere in campo Forza Italia anche a livello locale", conclude.

