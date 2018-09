Bagnai: Parole Di Maio sacrosante, da Rei soldi per reddito cittadinanza

di egr/abf

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Ho visto riportare dichiarazioni con toni un po' caricati. L'esigenza che il vicepremier solleva è sacrosanta. I soldi dove si trovano? Tria ha fatto un ragionamento in commissione e il reddito andrebbe a sostituire tutta una serie di misure precedenti, come il Rei, che andrebbero a confluire lì". Così Alberto Bagnai, senatore della Lega, commenta le parole di Di Maio su Tria alla puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata