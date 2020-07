Azzolina: Chiesto 80mila assunzioni 2020-2021 al Mef

di ect

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "È in corso di perfezionamento la richiesta al Mef di oltre 80.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2020/2021". Così la ministra per l'Istruzione, Lucia Azzolina, alla VII Commissione in Senato dopo l'audizione dell'1 luglio scorso in merito alle iniziative di competenza del ministero per l'avvio del prossimo anno scolastico tenuta presente l'emergenza epidemiologica di Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata