Azzolina: A breve ordinanza Maturità, dal 17/6 colloqui di 1 ora in presenza

di dab

Roma, 6 mag. (LaPresse) - "Nonostante la grave situazione emergenziale che sta attraversando il nostro Paese, anche quest'anno l'esame di Stato sarà serio. Consisterà in una prova diversa rispetto agli anni precedenti, terrà inevitabilmente conto tanto delle esigenze di sicurezza della salute, quanto delle difficoltà negli apprendimenti affrontate dagli studenti proprio a causa dell'emergenza non ancora conclusa. Sono lieta, pertanto, di anticipare che, a brevissimo, sarà pubblicata l'ordinanza relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per quest'anno scolastico, la cui sessione avrà inizio il 17 giugno, con lo svolgimento di colloqui, della durata massima di un'ora, in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la sicurezza per tutte le persone coinvolte". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo a un'interrogazione della Lega, durante il question time alla Camera. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata