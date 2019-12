Autostrade, Zingaretti: Non siamo verso revoca concessioni

di ect

Milano, 22 dic. (LaPresse) - "Non credo si tratti del primo passo verso la revoca. Se lo Stato trova formule per essere più autorevole nelle trattative con i concessionari, è positivo. Che in queste trattative il pubblico sia più forte è giusto". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite dell'intervista di Lucia Annunziata nella puntata di 'Mezz'ora in più'.

