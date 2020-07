Autostrade, ultimatum governo ad Aspi: Proposta entro weekend o revoca

di abf

Roma, 9 lug. (LaPresse) - Lavorare entro il fine settimana a una nuova proposta, questa volta soddisfacente per il pubblico interesse, che tenga conto di tutti gli elementi forniti dalla parte pubblica del tavolo, al fine di tutelare sempre e soltanto l'interesse pubblico". E' quanto emerso dopo il vertice tenutosi al Mit con i vertici di Aspi e Atlantia.

Le proposte arrivate finora, si spiega, "sono ritenute non soddisfacenti per l'interesse pubblico, e non possono in alcun modo interrompere la procedura di risoluzione della concessione ad Aspi".

