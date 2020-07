Autostrade, Toti: Il Mit non sta minimamente tenendo conto dei disagi

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Se avessi qualsiasi competenza in più la userei subito, non so come altro fare per dire a tutti che siamo in seria difficoltà e il Mit non sta minimamente tenendo conto di questo disagio. Un silenzio assordante che spero che nasca da incompetenza e non da malizia per 'punire' scelte politiche fatte. Questa regione non si piegherà. Ho firmato l'esposto mezz'ora fa, e la richiesta di un tavolo per avviare una trattativa per i risarcimenti economici. Senza risposte adiremo le vie legali tra una settimana esatta". Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa a proposito dei disagi legati alla viabilità sulle autostrade regionali.

