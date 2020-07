Autostrade, Toti: Dal Mit continue bugie su tempi regolarizzazione viabilità

di scp

Torino, 15 lug. (LaPresse) - "Chilometri di coda, cittadini e aziende che soffrono e dal ministero neanche una parola o una firma per cambiare questo piano folle ma solo continue bugie sui tempi di regolarizzazione della viabilità. E questo è il modo pubblico con cui intendono gestire le Autostrade?". Così su Twitter il governatore ligure Giovanni Toti sul caos viabilità. "Mentre tutti cantano vittoria (compresi i titoli in Borsa di Atlantia che segnano oltre il 24% in più a dimostrazione che non è proprio un'azione punitiva) la Liguria continua a vivere il suo blocco totale e isolamento nell'indifferenza generale", rimarca.

