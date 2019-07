Autostrade, Toninelli: M5S proporrà revoca totale, concessionario incapace

di scp

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Il M5s proporrà in sede politica la revoca totale della concessione ad Autostrade perché ci sono tutte le condizioni giuridiche per poterlo fare. Come fa un Paese civile a mantenere in gestione 3000 km dei 6000 km di autostrade a un concessionario incapace?". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio Anch'io.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata