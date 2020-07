Autostrade, Salvini: Giusto revocare se ci sono gli estremi

di ect/scp

Milano, 13 lug. (LaPresse) - "Se ci sono gli estremi legali è giusto revocare, certo. Se non ci sono no e si proroga, molto semplice". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in presidio di protesta fuori dal consolato turco di Milano, parlando di Autostrade.

