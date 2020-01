Autostrade, Renzi: Senza base giuridica su revoca si fa regalo ad Aspi

di scp

Milano, 17 gen. (LaPresse) - "La revoca sta in piedi se hai la base giuridica, perchè se non hai base giuridica stai facendo un regalo ad Autostrade che nei prossimi anni chiederanno miliardi". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. "C'è stata una strage, c'è sicuramente un colpevole che i magistrati stanno indentificando, poi ognuno di noi davanti a un caffè magari dice che sia colpa di Autostrade, dei tecnici, ma questo atteggiamento non è accettabile da parte dei politici", rimarca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata