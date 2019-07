Autostrade: Proroga stop aumento pedaggi decisione autonoma

Milano, 30 giu. (LaPresse) - "In relazione alle dichiarazioni odierne del vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Di Maio, Autostrade per l'Italia ritiene doveroso ricordare che la proroga fino al 15 settembre 2019 della sospensione dell'aumento dei pedaggi - aumento peraltro legittimo ed autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in dicembre - è frutto di una autonoma decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia giovedì 27 giugno con l'obiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani durante il periodo estivo. Decisione che è stata apprezzata da associazioni dei consumatori e amministratori locali". Lo si legge in una nota di Autostrade per l'Italia.

