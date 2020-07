Autostrade, ore decisive per dossier: oggi incontro Mit-Aspi

di abf/vln

Roma, 9 lug. (LaPresse) - Si terrà oggi, probabilmente nel pomeriggio, l'incontro tra Aspi e il governo. Al Mit infatti si vedranno i capi di gabinetto per cercare di trovare un accordo sulla concessione, con Autostrade per l'Italia che dovrebbe presentare un controproposta che soddisfi l'esecutivo. In caso contrario, come annunciato dal premier Giuseppe Conte, si attiverà la procedura di revoca. Il dossier Autostrade ha subito una forte accelerazione dopo che ieri sera la Corte costituzionale ha giudicato non illegittima la decisione di escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi.

