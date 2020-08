Autostrade, Mattarella a famiglie vittime: Comprendo concessione elemento sensibile

di lcr/lrs

Genova, 3 ago. (LaPresse) - "Avete affrontato aspetti come la concessione: comprendo bene come sia un elemento particolarmente sensibile per tutti voi. Ma non è mia competenza definire, ma del governo e del Parlamento, ma so che sono cose tenute in grande considerazione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le famiglie delle vittime del Ponte Morandi in prefettura a Genova.

