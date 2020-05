Autostrade, Gualtieri: Accetti regime tariffario, poi valuteremo

di lcl

Milano, 31 mag. (LaPresse) - Su Autostrade "C'è la possibilità di una transazione. Serve però l'accettazione del regime tariffario e poi si valuterà se ci saranno le condizioni per una soddisfacente soluzione transattiva", altrimenti resterà "la procedura di caducazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più', su Rai3. "Abbiamo il dovere che le grandi infrastrutture del Paese siano gestite in modo efficiente, che ci siano investimenti, che ci sia manutenzione e che si rispetti il regime tariffario. Non accetteremo che ci si sottragga a quest'obbligo", ha aggiunto il ministro.

