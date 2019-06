Autostrade, Giorgetti: Revoca concessioni? No decisioni prima di sentenze

di npf

Roma, 29 giu. (LaPresse) - Giusto revocare la concessione ad Autostrade? "C'è una procedura penale in corso ed è in corso anche quella amministrativa per inadempimento contrattuale: quando saranno terminate con gli esiti che saranno resi pubblici si dovrà rispettare quella decisione. Prendere decisioni prima non ha molto senso, si tratta di aspettare qualche giorno". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24.

