Autostrade, fonti M5S: Relazione Mit? Gravi inadempienze Aspi, rispetto contratti

di lrs

Milano, 30 giu. (LaPresse) - "L'articolo 9 bis della convenzione prevede che il diritto a indennizzo risarcimento del concessionario sussiste 'nel rispetto del principio dell'affidamento'. A quanto leggiamo dalla stampa, la relazione del Mit ha evidenziato invece gravi inadempienze da parte di Aspi. Ciò significa che lo Stato nel caso di revoca non dovrà pagare ad Aspi i soldi per i mancati guadagni, come qualcuno ha provato a dire in questi giorni. Noi ci stiamo muovendo nel rispetto del contratto di concessione e nel solco dei contratti in essere. Perché chi investe in Italia deve sapere che è il benvenuto, che supportiamo il business, ma nel massimo rispetto degli interessi nazionali!". È quanto si apprende da fonti di governo del M5S.

