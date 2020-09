Autostrade, fonti governo: Cdm entro 10 gg, a queste condizioni revoca

di ntl/dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - Una riunione entro dieci giorni per decidere cosa fare: se Atlantia non cambierà posizione si procederà a revoca, in caso contrario verranno valutate le eventuali nuove condizioni. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e delle Infrastrutture Paola De Micheli.

