Autostrade, Di Maio: Serve stabilità, chi vuole crisi sbaglia

di ect

Milano, 15 lug. (LaPresse) - "Il Paese in questo momento ha bisogno di stabilità. Chi pensa di poter aprire una crisi in questo periodo sta sbagliando e non vuole bene al nostro Paese". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg1.

