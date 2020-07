Autostrade, Di Maio: No paura a prendere decisioni nette, è atto di giustizia

di dab

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Stiamo dando il massimo con provvedimenti straordinari per far ripartire il Paese. Oggi alla Camera è stato approvato il decreto rilancio da 55 miliardi per famiglie, lavoratori e imprenditori. Ma non dobbiamo fermarci proprio adesso, perché sarebbe un errore. Questa crisi ci sta mettendo davanti alla realtà dei fatti: serve un cambio di passo. Quello che prima sembrava impossibile o irrealizzabile, oggi diventa necessario. Per questo non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade. È un atto di giustizia". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

