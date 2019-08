Autostrade, Di Maio: Lega dica se ci sono o no per revoca concessione

di scp

Milano, 2 ago. (LaPresse) - "Aspetto che la Lega ci dica se ci sono o no per la revoca della concessione" ad Autostrade per l'Italia. Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1. "E' giusto che sia così dopo tutto quello che è successo" a Genova, aggiunge Di Maio, sottolineando che quella di Alitalia è una partita "diversa".

