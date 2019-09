Autostrade, Di Maio: Benetton non può gestire tratte di ponte Morandi

di scp

Roma, 14 set. (LaPresse) - "In Italia non ci sono solo i Benetton come concessionari, per quello abbiamo messo nel programma revisione delle concessioni, ma è chiaro che su ponte Morandi non possiamo pensare che quei tratti autostradali siano ancora gestiti da loro. Il procedimento sta andando avanti, ce lo portiamo dal precedente governo, speriamo che nei prossimi mesi si possa arrivare a fare giustizia per le vittime del ponte". Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Open Comuni' a Roma.

