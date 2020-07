Autostrade, De Micheli: Pronti 16,4 mld per infrastrutture Liguria

di mad

Milano, 14 lug. (LaPresse) - "Nel Piano strategico #ItaliaVeloce sono pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture della Liguria. Sono risorse che sblocchiamo per un territorio essenziale per l'Italia e per l'Europa, una delle porte del Mediterraneo. È fondamentale che la Liguria abbia un sistema infrastrutturale moderno e sicuro: porti, aeroporti, strade e ferrovie all'altezza del suo ruolo economico e turistico". Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "Sulle ferrovie - aggiunge - ci sono più di 11 miliardi per le connessioni con i valichi svizzeri, la velocizzazione Torino/Milano-Genova, per il Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi. Oltre a questi, ci sono 2,4 miliardi per numerosi interventi su porti e aeroporto e 272 milioni per la metro di Genova".

