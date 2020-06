Autostrade, De Micheli: Presenterò opzioni per risposta giustizia e interessi

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - Alla riunione che sarà convocata da Conte sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia "credo che alcune delle opzioni che presenterò saranno una risposta vera all'esigenza, da una parte di giustizia, dall'altra di tutela di tutti gli interessi che sono in campo, delle persone e di tutti coloro che vanno sulle autostrade per lavorare. Penso agli autotrasportatori o agli agenti di commercio". Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda stasera, su Rai1.

