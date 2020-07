Autostrade, De Micheli: Per 2020 nessun incremento delle tariffe

di abf

Roma, 23 lug. (LaPresse) - "Il decreto-legge n.109 del 2018, ha congelato gli incrementi tariffari, per la quasi totalità della rete autostradale, relativi all'anno 2020 e sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari.

Ad oggi, dunque, per il 2020 non vi è stato e non vi sarà alcun incremento tariffario". Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, durante il Question time al Senato.

"Concludo, evidenziando che nella valutazione dei Pef si terrà conto sia dell'equilibrio economico - finanziario, sia dell'esigenza di favorire la mobilità sul territorio nazionale, anche attraverso politiche tariffarie coerenti ovviamente con gli effetti economici determinati dall'emergenza COVID-19", ha aggiunto.

