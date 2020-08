Autostrade, De Micheli: Non credo mercoledì ci sarà firma accordo

di scp

Torino, 3 ago. (LaPresse) - "Mercoledì definiremo gli aspetti tecnici, la firma non credo sarà mercoledì". Così la ministra per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli ad 'Agorà' su Rai3, sull'accordo negoziale con Aspi. "Oggi è una giornata nella quale in maniera plastica tutto il paese avrà ragione del perché stiamo facendo delle scelte così dure e restrittive sulle concessioni autostradali", ha aggiunto sull'inagurazione del nuovo ponte di Genova.

