Autostrade, De Micheli: Decisione su revoca Aspi ancora non c'è

Roma, 16 gen. (LaPresse) - "La decisione della revoca o meno sulla vicenda Aspi non è stata presa dal governo" e "ad oggi non c'è una decisione in merito a quella procedura". Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, in audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, nell'ambito dell'analisi del Milleproroghe. "Io sto terminando, insieme agli uffici tecnici del ministero, di scrivere la relazione finale che presenteremo alla compagine di governo, perché quando siamo arrivati abbiamo ereditato una relazione fatta da una commissione terza", spiega. "Io non ho problemi né di equilibrio né di coraggio (di firmare la revoca, ndr) - prosegue -, credo che le decisioni importanti debbano essere prese quando tutti conoscereanno bene i dettagli, che al momento ho solo io. Quel momento arriverà e il governo deciderà nella sua completezza, poi ci sarà da ragionare con il Parlamento".

